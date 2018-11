Flavio Azzaro: "Voy a ir a China el año que viene, pienso que me van a recibir de la mejor manera"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Flavio Azzaro y Damián "Talibán" Iribarren se vieron envueltos en una polémica hace unos días por un comentario al aire en el programa "Fútbol al horno", Canal 26, que se hizo viral en las redes sociales acerca de las personas de origen chino y las heladeras de los supermercados, algo que a muchos no les cayó bien. se vieron envueltos en una polémica hace unos días por un comentario al aire en el programa, que se hizo viral en las redes sociales acerca de las personas de origen chino y las heladeras de los supermercados, algo que a muchos no les cayó bien.

Carlos Lin y otros colegas orientales en la Legislatura porteña y Flavio dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com sobre cómo fue ese encuentro tras la polémica. El conductor se encontró cony otros colegas orientales en la Legislatura porteña ydialogó en exclusiva consobre cómo fue ese encuentro tras la polémica.





"Fue con la mejor onda. Yo igualmente me comuniqué rápido con él (Carlos Lin) cuando pasó esto y aceptó las disculpas y agradeció que lo contactara. Ayer hablamos de fútbol, de política, de costumbres chinas, de lo que sufren la estigmatización...", comentó Azzaro.





"Quedamos en que vamos a hacer cosas juntos. Van a venir al programa y vino el periodista chino que estaba en el móvil", agregó el conductor.





Y contó sobre su viaje a realizar: "Me voy a ir a China el año que viene. Por las redes me aniquilaron pero yo no hice el comentario, lo hizo mi compañero, pero como soy el conductor...".





"Pienso que me van a recibir de la mejor manera allá. Esto es algo local, mi idea es a China a conocer sus costumbres", finalizó.