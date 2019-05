Flavio Azzaro vapuleó a Messi por la paliza del Liverpool al Barcelona en la Champions

Lionel Messi. Desde su poca expresión a la hora de cantar el himno nacional hasta las derrotas en las tres finales, todo, absolutamente todo, Flavio Azzaro le cuestiona al delantero del Barcelona. Sin duda alguna, es el periodista más crítico deDesde su poca expresión a la hora de cantar el himno nacional hasta las derrotas en las tres finales, todo, absolutamente todo,le cuestiona al delantero del





"Polémica en el bar", Flavio analizó junto a los integrantes de la mesa la terrible derrota que sufrió el Barcelona en la semifinal de la Champions League. Hoy, enanalizó junto a los integrantes de la mesa la terrible derrota que sufrió el Barcelona en la semifinal de la





El equipo de Messi llevaba una diferencia a favor de 3 a 0 y fue derrotado de visitante 4 a 0. Según Azzaro, "se vio la versión de Lionel cuando juega en la Selección. Cuando viene la mala, se cae".





"Estoy tranquilo, porque a mi Messi me importa un carajo, pero sabés lo que me sorprendió, Gastón, que antes del programa, Recondo batió todos los récords, dijo que no tenía nada el Barcelona. Si ya no tiene nada el Barcelona... cuando juega mal en la Argentina dicen que son los compañeros... ¿El Barcelona no tiene nada? ¿Qué tiene que jugar con los Globetrotters, Messi?", enfatizó Azzaro.