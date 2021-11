Flavio Azzaro respondió a la picante historia de Pampita en Instagram

En su cuenta de Instagram, Carolina Pampita Ardohain puso una entrevista de la revista Pronto de hace varios años donde Valeria Degenaro, ex de Flavio Azzaro, lo dejaba un poco mal parado al periodista e hincha de Racing.

"El gran plan con Azzaro era fideos con manteca y rivotril", declaraba en ese entonces la modelo, entrevista que fue replicada por Pampita en sus historias de Instagram tras el fuerte cruce de Flavio Azzaro con Roberto García Moritán en Polémica en el bar.

En este contexto, el martes Azzaro le respondió a la modelo y conductora desde el ciclo de América: "Es como que mi novia salga a defenderme a mí, queda feo, nada mal", comenzó picante.

Y sobre la nota en cuestión que compartió en las redes, el panelista sostuvo: "Está bien, eso fue hace mucho, estaba soltero, no había queso y bueno... rayamos otra cosa. Ahora de eso no voy a hablar".

Sobre el cruce con Moritán al aire, Azzaro explicó: "Terminó bien, está todo bien, no pasa nada, ya está. Es como una manera de decir que el día que no esté más con Pampita no va a tener más aire, a eso me refería".

Y reconoció que ya tenía un prejuicio contra él desde antes de verlo: "Los chetos a mí casi siempre de entrada me caen siempre mal. Cheto y encima del PRO, es como que hay una barrera. Todos somos prejuiciosos".