Flavio Azzaro ante la repercusión de su corte: "Si esto sirve para que la gente se divierta un ratito, bienvenido"

"No todo pasa", TyC Sports, dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó cómo nació la idea de su corte de cabello y se mostró sorprendido por la importancia que se le dio al tema. El periodista de, dialogó en exclusiva cony contó cómo nació la idea de su corte de cabello y se mostró sorprendido por la importancia que se le dio al tema.

"Tenía ganas de cortarme a los costados y me corté así, me falta ir a una peluquería para que me corte arriba porque ahí no me sé cortar", comenzó.





"Pero no me parece que sea tan importante: me parece que en Argentina tenemos la habilidad de hablar los temas poco importantes para no tratar los temas que verdaderamente interesan. Y lo digo en general, no sólo por mí. Ya lo hicieron cuando el país necesitaba que los medios hablen de la política del Gobierno y se habló de afiches contra periodistas o lo que decíamos nosotros de la Selección, me parece que estamos siempre mirando para otro lado, eso es lo que me preocupa", agregó Flavio.

"En este caso es esta pavada de mi corte de pelo, que no es más que un tipo que está aburrido hace 40 días afuera de su país y se corta el pelo él mismo. No es más que un corte de pelo. ¿Y el bigote? No sé cuál será el porcentaje de la población mundial que tiene bigote. El corte de pelo, me rapé a los costados y me dejé largo arriba, lo tiene un montón de gente. Está todo bien, si sirve mi corte de pelo para que la gente se divierta un ratito, bienvenido", cerró.