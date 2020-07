Flavia Palmiero y la cuarentena: "Lo vivo con mucha angustia, Argentina no puede seguir encerrada"

Flavia Palmiero contó que la está pasando mal durante la cuarentena obligatoria que rige en AMBA desde hace más de cuatro meses por el coronavirus.

La actriz aclaró que su pareja se fue a vivir con ella dada la extensión del aislamiento.

"Mi novio se vino a vivir acá conmigo. Yo hago todo desde casa. Es un parate importante. Mi mamá está cerca así que yo la iba a asistir. Con mis hijos no nos vimos durante muchos días", indicó Flavia entrevistada por Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y agregó con dolor: "Mi papá se murió al mes de haber empezado esto. Fue una situación que la viví desde la soledad total. Él estaba muy enfermo. Me tocó salir a la madrugada y vi a una ciudad totalmente detenida, inhóspita. Al otro día sola en el cementerio, fue una película realmente de Almodóvar. Fue muy cruel".

En este sentido, Palmiero aclaró: “Hay un punto en el cual el mundo no entiende nada de todo esto. Al principio dije ´mirá los chinos comiendo murciélagos´y después me pareció todo muy raro. Es una enfermedad que tiene muchas aristas. No puede ser lo que está pasando".

"Me enojé mucho. Ver los negocios cerrados y la gente sufriendo por perder su trabajo. Nunca vivimos algo así en la historia de la humanidad. Todo eso me afecta mucho, lo vivo con mucha angustia, soy muy sensible y lloro a diario. Le pongo mucha garra también. Veo como me reinvento. Vamos a tener que convivir con esto. Es una desgracia”, aseguró.

Y finalizó: “Argentina no puede seguir encerrada. Me parece que hay que tener sentido común. Hay que apelar al hecho de que hay que tomar otro camino. Es una película esta pandemia. No puedo creer que en el 2020 nos vayan a decir que el único remedio es estar en tu casa. No me da la cabeza para todo esto".

Palmiero admitió cómo la afecta esto a nivel emocional: “Yo siempre fui y soy muy sensible. Tengo como una cosa de fortaleza que me sale. Soy positiva pero me afecta. No me resbala ver a alguien sufrir. Siempre fui así”.

“Es difícil. El mundo está pasando por momentos muy duros en serio y nosotros no somos la excepción”, cerró reflexionando.

