Flavia Palmiero confirmó que fue prohibida por el kirchnerismo: "Estuve dos años sin trabajo"

"Vino para vos" que conduce Kzo, Flavia Palmiero reveló algo que estaba flotando en el medio pero que ella nunca había declarado.





Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de la prohibición que tuvo durante 2012 cuando fue corrida de radio Vale!, emisora que pertenecía por ese entonces al grupo Índalo, afín al gobierno de





"En ese momento no pude seguir, el país estaba en una situación complicada. Estuve dos años sin trabajo por primera vez en mi vida. Me sacaron del aire", contó.





Y agregó: "Me sacaronde la radio. Nunca lo conté. Me ayudó mucho mi pareja en ese momento, mis hijos, fue el momento, en 35 años de carrera, fue el momento más difícil, me costó mucho entenderlo".





"A algunas personas no les cuesta tanto y a otros más. Yo me la banqué desde un lugar callado. No me gusta porque ya pasó. No me gusta esa cosa retroactiva. Para mí es hoy y un poco mañana. El pasado lo hablo, es lindo, lo acepto pero yo soy una mina presentista. Yo vivo hoy, no tengo idea de lo que voy a hacer en dos meses", sentenció.

