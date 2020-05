La firme respuesta de Luciana Salazar cuando le consultaron si Redrado puede ver a Matilda

Luciana Salazar volvió a hablar de su ex Martín Redrado luego de que asegurara que el economista hizo algo "muy difícil de perdonar". El detonante de su enojo está relacionado con su hija Matilda.

"Redrado se portó muy mal con mi hija y eso es algo que para mí es muy difícil de perdonar. Las cosas estuvieron bien hasta que salieron las fotos de él con Matilda", manifestó hace unos meses Salazar en una entrevista radial con Catalina Dlugi (AM 1110).

Las imágenes a las que hace referencia Salazar trascendieron en octubre de 2019. El expresidente del Banco Central la había ido a visitar a ella y a su hija a Nordelta, el barrio privado donde viven. Después de esto, él nunca más volvió a verla.

Durante el semana, Luciana volvió a hablar en "Agarrate Catalina" pero prefirió esquivar las preguntas sobre el vínculo con Redrado. No obstante, indicó: "A mi no me gusta contar mucho sobre eso... está todo bien. No quiero agregar nada más y Matilda ya está bien con ese tema, aunque no tengo que contar el por qué".

Y luego agregó: "Si él quiere ver a Matilda, si me lo pide, por supuesto que puede. Pero ya les digo, por respeto a mi hija, prefiero no hablar. Ella está feliz y es un tema resuelto".

Por último, Salazar remarcó que su hija tiene una gran personalidad y se enorgullece al decir que es muy segura: "Es una nena muy fuerte, independiente. Le gusta resolver sus cosas sola, es algo que vimos con mi mamá. No sé si será un torbellino como yo pero sí veo que ya tiene una personalidad muy fuerte. Ojalá lo pueda sostener".

