La firme respuesta de Laurita Fernández cuando le consultaron si superó su separación de Cabré: "Estoy para..."

Laurita Fernández confirmó hace días su separación de Nicolás Cabré. "Una noche lo hablamos de manera virtual, como se puede, y tomamos esa decisión. Obviamente, lo hablaremos en persona y veremos cómo está cada uno para saber si tenemos ganas de seguir acompañándonos en este camino”, dijo la actriz y bailarina en LAM.

Ahora, siempre activa en las redes, Laurita respondió preguntas de sus seguidores en Instagram y una de ellas estuvo referida al fin de su relación con Cabré.

“¿Qué preguntas me hacen? Y tienen razón, no estaba preparado para tanto... Me están preguntando ¿cómo hice para superar la separación? No la superé, estoy para el ort..., pero la vida sigue. ¿Qué voy a hacer?”, arrojó de manera honesta Laurita.

Y luego de confesar su inestabilidad anímica por su separación y por la cuarentena, la rubia reaccionó con humor ante los mensajes de sus seguidores, que intentaban levantarle el ánimo. “Tomé agua, no estoy ebria. Estoy cansada. Cuando tengo sueño me pasa esto. Me da mucha risa que me estén ofreciendo tortas. Me están escribiendo pastelerías para ayudarme a superar el bajón. Por un momento me imaginé rodeada de Selvas negras, comiendo. Los amo”.

