La firme decisión que tomó Leo Alturria desde chico y que no interferiría en su relación con Lizy

El amor en tiempos de cuarentena. Aunque Lizy Tagliani y su novio Leo Alturria no están conviviendo en la misma casa, comparten a diario su cariño en las redes.

El viernes pasado, hicieron el anuncio que cambiará sus vidas por completo: se van a casar. Todo arrancó con un posteo del rugbier.

En su cuenta de Instagram, Leo compartió una imagen con la conductora en la alfombra roja de los Martín Fierro. La descripción de la publicación dejó sin palabras a sus seguidores: "¿Te imaginás en esa foto de blanco, mi amor?". El remate, el emoji de una novia.

La respuesta no tardó en llegar. Lizy, feliz y sorprendida, respondió a los pocos minutos: “¡Ay te amo...! ¿De blanco vos o yo? Si es yo, SÍ, ACEPTO”.

Luego, en un live que mantuvo con PrimiciasYa.com, Alturria reveló detalles de lo que será la gran boda: "Estamos encaminados, fue una propuesta informal. A mí me gustaría ser un poco más específico. Me gustaría que cuando pase la cuarentena sentarme con ella a charlar, pero la propuesta está y sería una linda idea. Ella se arrebató y dijo sí de una", señaló.

"Si todo marcha bien, nos casamos el año que viene después que pase todo esto. Me gustaría hacer una fiesta bien grande y que los padrinos sean Susana Giménez y Marley. Pero en realidad me gustaría que uno de los padrinos sea un productor de Lizy, Rodolfo, que fue quien hizo todo para conocernos", indicó.

Y al ser consultado sobre si les gustaría ser padres, Leo reveló una firme decisión: "Desde chico que tengo pensado no tener hijos, por ahora de eso no se ha hablado. De mi lado no tendría aunque si viene viene, pero no es algo que complique a la pareja".

