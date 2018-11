Juan Pablo Fioribello, abogado de Andrea del Boca, dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y le respondió a la periodista Mercedes Ninci, quien había brindado una información desde las redes sociales sobre el caso de la actriz y la ficción "Mamá corazón".









"Yo no tengo nada personal con Mercedes, la conozco hace muchos años, lo que pasa es que desde que la echaron del Trece se ve que tiene mucho tiempo para inventar pavadas. Hace poco salió a decir incluso que Andrea del Boca estaba vendiendo fraudulentamente un departamento para que la Justicia no se lo embargue, cosa que no fue así en absoluto. No salió ninguna información salvo de la mente de la ella que evidentemente debe tener algún problema personal con Del Boca que yo desconozco. Y ahora sale con esta mala fe de que tiene que ir a tocar el pianito", comentó el reconocido letrado.





andrea del boca.jpg







Y amplió: "En cualquier proceso penal el Tribunal para saber si la persona tiene antecedentes o no tiene que tener la ficha dactiloscópica, sea Andrea del Boca o quien sea. Y eso lo dispone el Juzgado en un proceso que es absolutamente normal y es para todos los imputados en las causas, no solamente para Del Boca".





Embed







"Acá una vez más se demuestra que hay una falta absoluta de objetividad en la información. La periodista se tendría que nutrir de data concreta porque cuando un periodista pierde su objetividad pierde su credibilidad, que es la base del periodismo. Es lamentable. Nada de lo que dijo está sucediendo. Es un proceso absolutamente normal que no tiene ningún tipo de irregularidad. Llama la atención el ensañamiento que tiene con Del Boca. El proceso sigue avanzando de forma normal y en breve se va a demostrar la absoluta inocencia de Andrea en todos esto. Ella está siendo investigada en un proceso penal, es absolutamente inocente", fundamentó el abogado de la actriz.





"Es más, cuando da información sobre Andrea se ríe o como contenta que una persona esté pasando por una situación así y desinformando con frases tendenciosas o sacadas de contexto. No tengo nada personal contra ella pero su carrera en los últimos años la está dilapidando tuit a tuit. Todas las pruebas, testigos y pericias que se están pidiendo hasta el momento están dando a favor de Andrea como estrategia judicial", finalizó Fioribello.