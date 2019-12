Se filtró un video de Pampita y Pico Mónaco gritándole a una empleada

En medio del escándalo tras la denuncia de una exempleada de los hijos de Pampita a quien acusa por maltrato psicológico, se filtró un video donde se puede ver a la modelo y a su expareja, Pico Mónaco, gritándole a una empleada, quien presuntamente habría robado joyas de la casa.

El video fue difundido por el periodista Lío Pecoraro y se puede ver a Pampita indicar: “tengo el video robándome” a lo que Pico le responde “ya está lo va a entregar amor, tranquila” y ella responde pidiendo “que traiga todo lo que me falta”.

LEER MÁS La exempleada de Pampita reveló que la modelo tuvo un plan perverso para vengarse de Benjamín Vicuña y la China Suárez

En la grabación se puede ver que Pampita acude a una habitación y luego de que Pico cierra la puerta, le grita a la empleada que se encuentra sentada sobre un sillón y hablando con su sobrina, quien aparentemente tenía los elementos sustraídos.

Y la empleada comenta: “dice que traiga todo lo que llevé”, mientras que Pico Mónaco le pregunta “¿lo vendió?”. Sin responderle al deportista, se escucha a la mujer pedir “las zapatillas del nene y las pulseras”.

De inmediato, Mónaco empieza a gritarle de manera muy fuerte: “las pulseras Gladys, las pulseras, no me hagas calentar. Dejate de hinchar las pelotas Gladys y no me hagas calentar que te meto en cana”.

¡Mirá el video!

LEER MÁS Pampita le respondió a su ex empleada: "Esto es una extorsión, ella sabe en su alma que está mintiendo"