Se filtró un video íntimo de Diego Maradona bailando con Verónica Ojeda y donde termina bajándose los pantalones

En las últimas horas, se hizo viral un video del ex futbolista bailando al ritmo de Los Palmeras. Los detalles.

Un video se hizo viral en las últimas horas y no solo por tener a Diego Maradona como protagonista, sino porque el DT de Gimnasia aparece bailando y en un momento se baja los pantalones.

Las imágenes muestran al ex futbolista en su casa, durante un festejo familiar.. Suena "Bombón asesino", de Los Palmeras, y él baila con Verónica Ojeda, mientras otras personas los observan.

En un momento, el ex jugador de la Selección Argentina se baja los pantalones delante de todos. Una mujer -la madre de Ojeda- parece estar incómoda ante esa escena y se levanta y se va.

LEER MÁS Jorge Rial confesó cómo se armó la mentira que llevó a Wanda Nara a la fama

Aunque la fecha no está especificada, por las últimas declaraciones de Verónica se dijo que habrían sido grabadas en los últimos días, ya que hasta abril de este año, ella había expresado en varios programas de TV, que hace meses que el ex futbolista no veía a su hijo, ni siquiera lo había llamado por teléfono.

Tampoco se descarta que las imágenes sean de hace más de un año, cuando estuvieron en México, donde Diego era DT de los Dorados de Sinaloa,

LEER MÁS Diego Maradona disparó contra Dalma y Gianinna: “A mis hijas lo que más le gusta es armar quilombo”