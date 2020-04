Se filtró un mail donde Wanda Nara reveló todas las infidelidades de Maxi López

La relación entre Wanda Nara y Maxi López suma un nuevo conflicto. En días que el futbolista pedía la tenencia de sus hijos, se filtró un mail donde la modelo detallaba siete infidelidades de su ex pareja.

Todo arrancó con la decisión de Wanda de dejar París, donde estaban realizando la cuarentena en plena pandemia de coronavirus. En ese momento, Maxi realizó un duro reclamo en las redes sociales.

"Me demostraste que me querés seguir cagando. Como cuando te encontré con prostitutas en el departamento de tu representante, Darío Bombini, y están de testigos todos tus compañeros que están ahí con vos. Como cuando nos dejaste en un hotel en Barcelona y te fuiste con una mina", dijo Nara en el escrito que se difundió en "Intrusos".

“Yo todos estos años lo único que hice fue cuidar a mis hijos, llorar, sufrir y tratar de salvar a mi familia. Ahora se terminó. Me demostraste que me querés seguir cagando, como el día que te cog… las tro… con N… en la quinta, como el día que te llevaste put… a un barco un fin de semana y me dijiste que estabas concentrado, como cuando te cog… en mi casa a la empleada y nos denunció por violación, como cuando con mi mamá te encontré con prostitutas en el departamento de tu representante, y están de testigos todos tus compañeros que están ahí con vos", detalla el mail.

Prosigue: "Como cuando nos dejaste en un hotel en Barcelona y te fuiste con una. Como cuando me senté a hablar con esa italiana que dicen que está embarazada y me contó que hace dos años te la cog…, cortaste cuando nació Benchu (el hijo menor de la pareja) y después seguiste buscándola, si algo no recordás tengo las pruebas de cada cosa".

Por último, señalaba: "Me olvidaba de la brasilera con la que saliste en Brasil cuando Valu (el hijo mayor de la pareja) era bebé. Yo todos estos años lo único que hice fue cuidar a mis hijos, llorar, sufrir y tratar de salvar a mi familia. Ahora se terminó”.

