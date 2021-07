Se filtró un audio de Horacio Cabak burlándose en plena separación

Luego del revuelo mediático que se armó tras darse a conocer que Horacio Cabak le había sido infiel a su mujer, Verónica Soldato, apareció un explosivo audio que el conductor le envió a sus ex compañeros de "Polémica en el Bar".

Una situación escandalosa tuvo como protagonista a Horacio Cabak a fines de abril. Es que tras salir de su internación en la Clínica Zabala, luego de contagiarse coronavirus, fue descubierto por su esposa Verónica Soldato siendo infiel.

La noticia fue revelada en ese momento por Ángel de Brito, en el aire de "Los Ángeles de la Mañana (LAM)".

"El escándalo fue anoche. Me lo está contando ella. Me mandó audios, capturas, mensajes, me contó toda la historia durante el programa. Encontró más de una infidelidad en un celular. Él le dijo: ‘mirá tal cosa’ y ella empezó a buscar y encontró conversaciones con mujeres", narró el conductor del envío televisivo que se emite por El Trece.

Y agregó: "Están separados después de 27 años de matrimonio Vero Soldato y Horacio Cabak". Cabe destacar que la propia protagonista afectada, Verónica Soldato, se manifestó sobre el lamentable episodio que le tocó vivir y por el cual se separó de su marido.

"Estoy destrozada. Hay audios pidiendo una habitación en un hotel para ir con una fotógrafa. Estoy abrumada, no me lo esperaba. No sé cómo voy a seguir. Son 27 años de pareja", dijo la mujer.

Con el correr de las semanas, la situación de Cabak en el plano personal mejoró y volvió a vivir con su pareja. "Afortunadamente está todo resuelto", dijo hace unos días en "La noche de Mirtha".

Y cuando parecía que todo se había calmado, en las últimas horas apareció un explosivo audio de Cabak burlándose en plena separación.

Se trata de un audio filtrado entre el conductor y sus ex compañeros de "Polémica en el Bar", según informó la revista Gente. En el mismo, explica cómo sobrellevaba el conflicto con su esposa en ese momento.

En el audio se lo escucha a Horacio decir: "Es un poco contraproducente lo que está pasando. Porque me está estallando el teléfono, boludo. Soy Matías Alé en este momento".

Después de una carcajada, el conductor agrega: "Tengo oferta de todo tipo. Mi vieja me pidió por favor que disimule mi cara hoy cuando vaya a Polémica. Que ponga cara de compungido".

¡Escuchá el audio!

