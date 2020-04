Arturo Puig confesó el peor miedo de Selva Alemán en esta cuarentena

Arturo Puig y Selva Alemán atraviesan la cuarentena obligatoria para evitar más contagios de coronavirus juntos. Ambos sin salir a trabajar, pues no hay teatro ni ningún tipo de actividad artística, pasan sus días buscando hacer actividades en su casa para entretenerse.

En una entrevista con Juan Etchegoyen para radio Mitre, el actor reveló su peor miedo de estos días de aislamiento obligatorio: “Lo divertido es que ahora estamos viendo la serie después de cenar y empezamos a verla. Y al rato, a mi por el suspenso de lo que estamos viendo me dan ganas de comer chocolate. Pido chocolate. Y ella me da una barrita chiquita. Y le pido más. Y me dice ´no porque vas a engordar´”.

“Ella no come chocolate pero me da poquito. Y yo estoy nervioso por la serie. Tiene miedo que engorde. La cuarentena me está sirviendo mucho porque estoy haciendo muchos ejercicios. Estoy adelgazando. Estoy bien”, admitió.

LEER TAMBIÉN: Arturo Puig y Selva Alemán víctimas de motochorros en Uruguay

“Hay muchas cosas que le hago en broma a Selva. Nos divertimos mucho. Nos reímos el uno del otro. El humor es fundamental en la pareja”, dijo sobre cómo llevan sus días juntos.

“Estoy pasando esta cuarentena como se puede. Pero estoy tranquilo. La verdad que me cuido mucho. Acá con Selva tenemos una ventaja que tenemos una casa grande. Podemos ir de un lado para el otro. Ver videos, leer, hacer un poco de ejercicio. Lo que está haciendo todo el mundo”.

Estar lejos de su familia es lo que más le pesa del aislamiento. “Lo que más extraño son mis nietitos. Los amo profundamente y tenemos una relación muy intensa porque viven cerca de mi casa. El colegio donde van está a la vuelta de mi casa. Generalmente nos comunicamos por camarita de WhatsApp. El otro día hicimos un Zoom también”, afirmó.

LEER TAMBIÉN: ¡Al fin se supo! Ricardo Darín develó el misterio de la mano en la foto con Susana Giménez