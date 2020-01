Se filtraron chats del Polaco y en su irrefrenable obsesión por Valeria Aquino metió la pata y mandó a todos al frente

En medio de la aparición de una joven llamada Nicole que se fotografió con El Polaco en un boliche y que generó polémica, se filtraron chats del cantante en su irrefrenable obsesión por Valeria Aquino, madre de su hija Alma.

En los chats se percibe al cantante tropical con intenciones bien románticas. Sin embargo, el vocalista chocó contra la dureza y el rechazo de de su ex pareja. La charla es reciente, de hace unos días.

"No me escribas más. Y no me culpes a mí. Es hora de madurar Polaco. Sos un hombre ya. Con tres hijos madura!!!!", le responde ella ante su insistencia de querer dialogar.

Y allí aparece la actual pareja del cantante, Barby Silenzi, en el chat: "Vale soy Barby, ya está con esta charla".

A lo que Aquino le aclaró: "La charla la terminamos el Polaco y yo hace rato. Él me escribió u llamó. Yo sólo le respondí como siempre lo hago".

Cabe recordar que Aquino denunció penalmente en 2017 a Ezequiel “Polaco” Cwirkaluk por violencia de género.

La batalla legal llegó a la televisión cuando Aquino le pidió al manager de medios, Jorge Zonzini, que se ocupara de su defensa mediática pues se estaban diciendo toda clase de mentiras sobre ella y minimizando sus denuncias.

En ese momento El Polaco asumió su responsabilidad, se mostró arrepentido,y logró un acuerdo con Aquino instado ante la jueza del Juzgado de Familia N°3 de La Plata, la Dra. Graciela Barcos.

El acuerdo en la Justicia incluía la restitución de una propiedad de Aquino y el cumplimiento de una serie de normas de conducta para el cuidado de la pequeña hija de ambos.

