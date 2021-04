Filtran audio de Maradona que avala los dichos de Matías Morla en Tv Nostra

En la previa al estreno de Tv Nostra donde estará la nota exclusiva con Matías Morla, en Polémica en el bar pusieron al aire un audio donde Diego Maradona avala todos los dichos del abogado.

"Estoy harto de las denuncias cuando el que pidió la auditoría fui yo, estoy harto de que Claudia me ponga en contra a mis hijas y mis nietos, estoy harto que inventen cosas para no pagar lo que tienen que pagar en Argentina y Estados Unidos, que ya me cansé, no perdono más a nadie", se le escucha decir a Diego.

Recordemos que el audio se da en el contexto de la primera entrevista de Morla donde por los adelantos sale con los tapones de punta contra Dalma, Clauda y Gianinna.

“¿Sabés lo que decía Diego? Me saludan por Twitter y no me vienen a ver. Él estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna. Se sentía traicionado, se sentía robado”, agrega.

“Con mis enemigos no tengo nada personal, el destino los puso en esa posición”, finaliza el adelanto.

El adelanto derivó en un allanamiento en las oficinas de Morla. La Justicia ordenó un allanamiento a la escribanía Iampolsky y el estudio de Matías Morla en el marco de la causa que investiga el uso de la marca Maradona.

