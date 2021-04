Filtran audio del kinesiólogo de Maradona: "A Rocío Oliva le pagaban para que sea la novia"

La muerte de Diego Maradona sigue siendo noticia. Aún no se conoce el motivo de su fallecimiento porque la Junta Médica no se expidió y la filtración de audios en distintos documentales (Infobae y Todo Noticias) siguen desnudando la intimidad de la vida del astro del fútbol.

La revista Gente accedió al audio donde se escucha hablar al kinesiólogo de Diego Maradona donde afirma que Rocío Oliva era una novia paga.

En esa grabación que Taffa le manda a Leopoldo Luque, se habla de que Rocío habría aceptado permanecer al lado de Diego a cambio de una retribución económica.

"Rocío no lo llama, no lo va a ver, le saca plata y encima sale a decir que está de novia con otra persona, entonces la conveniencia de la mina... Bueno si no querés que se te acabe la plata... Esto te lo digo yo en confianza: a la mina le garpan para estar al lado de él. ¿Qué pasa? Hoy la mina es un as de espada porque es la única que puede espantar a las hijas y a Verónica Ojeda”, dice en el audio.

Según trascendió el material es de julio de 2020, cuatro meses antes al fallecimiento de diego. En la segunda parte se escucha: “No tienen problema de que vea a los hijos, si no que Diego es un capital en vida, y pelean por ese capital”, afirma Taffarel.

“Ese es el tema, ese el juego. A Matías (Morla), a Víctor (Stinfale), a Maxi (Pomargo), obviamente, les conviene que Diego esté bien porque pueden seguir haciendo negocios y sacando réditos de todo eso. Si está mal, a Matías no le conviene. La mina no se quiere ensuciar más porque ya demasiado sacó”, concluyó.