Figura de "Gran Hermano 2007" se reconcilió con su esposa tras 12 años de distanciamiento

PASÓ EN LA TV

El conmovedor relato de Pía Slapka al recordar su infancia: "Yo en el colegio decía que me olvidaba la vianda porque no teníamos para comer" El conmovedor relato de Pía Slapka al recordar su infancia: "Yo en el colegio decía que me olvidaba la vianda porque no teníamos para comer"