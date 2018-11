Feudale cansada de Lourdes Sánchez: "Es una mina que agrede a las personas y no sabe discutir"

Lourdes Sánchez la trató de "bicha" y Marcela Feudale no aguantó más. La locutora histórica de "ShowMatch" se involucró como nunca lo hizo y salió en defensa de Sol Pérez en el ataque de la presidenta del BAR. la trató de "bicha" yno aguantó más. La locutora histórica dese involucró como nunca lo hizo y salió en defensa deen el ataque de la presidenta del BAR.





Tras un ida y vuelta, Marcela disparó en Twitter contra la mujer del Chato Prado y le pidió que "se dejara de joder".





"Te rogaría hagas el favor de volver al serpentario. Dejate de joder", dijo la locutora y agregó: "No dije que preparabas un atentado, solo dije que dijiste 'ameba'".





Luego arrojó: "Teniendo en cuenta las barbaridades que decís, lo mío es un juego de niños. No jodas más, desesperada por la tele. Que pesada".





PrimiciasYa.com, la conductora de "Show Attack" (Radio Uno), programa que hace con Sol Pérez, amplió: "Ya me cansa todo esto. Es una mina que agrede a las personas y no sabe discutir... te califica de bicha de mentirosa, de resentida... basta ya". Y en diálogo conla conductora de, programa que hace con, amplió:

Embed @lourdesanchezok t rogaría hagas el favor de volver al serpentario. Dejate de joder. No dije q preparas un atentado, solo dije q dijiste “ameba”. Teniendo en cuenta las barbaridades q decis,lo mio es un juego de niños. No jodas mas, deseperada x la tele. Q pesada @Angeldebrito https://t.co/5xIJjQj7Nu — Marcela Feudale (@MarcelaFeudale) 8 de noviembre de 2018







"No saben fundamentar o argumentar y no se hacen cargo que dicen cosas terribles. Después cuando alguien les contesta 'shoran'... ¿Qué gano con decir algo que no es verdad? No me interesa en absoluto. No es mi función", remarcó Feudale.