Ferreira: "Viví en Río de Janeiro muchos años pero no me meto en el mar, me da mucho miedo el agua"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Anamá Ferreira dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com tras vencer el miedo al agua en el ritmo aquadance del "Bailando", hecho que la emocionó en la pista.

"Yo estaba muy preocupada en el aquadance porque para mí es un desafío tremendo. Yo viví en Río de Janeiro muchos años pero me meto en el mar, me mojo y nada más. En piletas tampoco me meto. Nunca iba a fiestas en casas con pileta porque la gente te tira el agua, me daba mucho miedo. La gente da por hecho que sabes nadar y no", comentó la ex modelo.







"Debe haber mucha gente que no sabe nadar y tiene mucho miedo entonces la pasa muy mal porque son miedos históricos que uno tiene. Para mí fue un desafío impresionante meter la cabeza en el agua. Es peligroso y tenés que estar con el cuerpo centrado y con mucha fuerza abdominal y resistencia para hacerlo".





"Por ahí el jurado no ve el esfuerzo. Yo pienso que la gente se quiere reír en la casa antes de de dormir. Si la gente en su casa tuvo una sonrisa, para mí ya está, ya cumplí. Si tengo que hacerlo de nuevo lo voy a hacer y voy a redoblar la apuesta", enfatizó Anamá.





Y cerró: "Para la gente que piensa que no se puede, todo se puede en la vida mientras estás vivo. Hacer deporte y bailar te ayuda a sentir bien".

