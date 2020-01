Feroz cruce entre Úrsula Vargues y Ángel de Brito: "Sólo sabe odiar, huele a mier..."

La ex panelista y el conductor se volvieron a disparar fuertes mensajes desde las redes sociales durante el domingo.

Úrsula Vargues y Ángel de Brito mantienen diferencias desde hace tiempo que exponen ya sin filtro desde las redes sociales.

En la noche del domingo la ex panelista cuestionó fuerte al conductor de "Los Ángeles de la mañana", El Trece, con varios mensajes en su contra.

"Qué pasa @AngeldebritoOk? No tenés como ensuciarme?; Me cago en vos @AngeldebritoOk Sos todo lo que está mal!; De mí no tenés nada, idiota! Y ya quedaste como un buchón Demonio de Brito. Nadie te quiere.", expresó Varguez entre otros tantos mensajes.

A lo que Ángel contestó: "No me podes soltar! Jajajajaja; Vos sos la que contaste que trabajas de panelista de Doman por 18 Lucas? Y te quedaste hasta que te rajo por antisemita?".

La serie de mensajes que se cruzaron a pura rivalidad.