Fernando Szereszevsky, ganador del premio al Manager del año: "Me duele ver a músicos vendiendo instrumentos"

Gran emoción sintió y compartió el actual Manager de Juanse y Ratones Paranicos, Fernando Szereszevsky, cuando ganó el premio al Mejor Manager del Año en los LatinPlug (plataforma con sede en New York y filiales en toda Latinoamérica).

El reconocido Manager que tiene una basta experiencia en el mundo del rock compartió la noticia en su cuenta de Instagram (donde además siempre publica fotos inéditas y cuenta historias vividas con los más grandes del rock nacional).

Primiciasya.com pudo dialogar con él quien gentilmente habló sobre la premiación y también desnudó el panorama de la industria de la música con la pandemia del COVID-19.

¿Qué te generó recibir este premio?

Me generó emoción, orgullo, es un mimo en estos momentos tan difíciles, pero lo que más me emocionó es que se visibilice y se dé valor al trabajo de los Manager. Siempre estamos como ocultos, como monjes negros, quedó de la época de los 70 y 80, el Manager con el habano, sentado detrás de un escritorio. Hoy el manager cambió, acompaña al artista desde otro lugar, desde la estrategia y está en todos lados, por lo menos es mi forma de laburar, lo que más me gustó fue eso, no solo por mí sino por los manager en general.

¿Por qué creés que te votaron?

Creo que me votaron porque de los 5 soy el más viejo (se ríe). No, de verdad, de los nominados creo que soy el que tiene un poquito más de trayectoria y trabaje con artistas más reconocidos, Charly García, Illia Kuriaky, Ratones, Pier, con artistas grandes, y eso hace que también el público, la prensa y los fans te reconozcan un poco más. Me parece que es un poco por eso. Y obviamente el trabajo último con Ratones Paranoicos y con Juanse, sobre todo con la vuelta de Ratones, y todo el trabajo que hicimos, me da un reconocimiento y más popularidad.

¿Cómo afecta la pandemia a la industria de la música?

La pandemia en la industria musical es devastadora. Fuimos los primeros en cerrar y vamos a ser los últimos en volver a trabajar a full, si es que volvemos a trabajar como lo tenemos pensado, lo soñamos y lo vivimos siempre, con shows masivos, viajes, giras, los números de la industria son terribles, el sector no da más, pero no sólo los músicos que muchos viven al día, sino también el staff, los técnicos que la están pasando mal, a mí me duele mucho cuando veo a los músicos vendiendo sus instrumentos por internet, es como lo más doloroso que le puede pasar a un músico, llegar a esa instancia. Los números son terribles y veo que esto viene para muy largo y lamentablemente sin una recuperación inmediata, a pesar de que quedó demostrado que la música en vivo con protocolos no contagia.

¿Tiempo estimado de recuperación?

No sé cuánto llevará reactivarlo, porque hay pruebas en otros países, donde hacen shows masivos, testados y sin barbijo y la contagiosidad es baja. Pero acá estamos en otro mundo, sin las vacunas que necesitamos. El panorama es negro, yo no sé si se va a volver en mucho tiempo al 100%, al full, a los estadios llenos, veo un proceso muy largo donde tendremos que ir reinventándonos y adaptándonos para, en este caso, subsistir.

¿Qué planes hay para el 2021 con Juanse y Ratones Paranoicos?

Los planes 2021 cambiaron radicalmente. Teníamos gira por Europa y Estados Unidos con Ratones Paranoicos, una gira nacional muy grande, todo también para que los fans que se volvieron locos con la película de Ratones puedan ver un poco esa emoción y compartirla en el show en vivo. Todo eso quedó cerrado. Había mucha demanda de Latinoamérica por ver a la banda porque el documental lo puso en un lugar muy especial. Y también a Juanse, que hacemos la gira, todo quedó frustrado. Ahora Juanse están en Masterchef y le está yendo muy bien y lo puso en un lugar de popularidad y cariño con la gente pero los planes casi te diría que son día a día, reinventándonos ante casa situación para hacer lo que mejor se puede, porque no se puede planificar ni a mediado plazo, a largo plazo menos, no se puede planificar nada.

El mundo digital como Spotify, Youtube, etc, ¿Alcanza para mantener las estructuras de los músicos?

El mundo digital y las nuevas tecnologías con artistas muy pero muy masivos que pueden cerrar contratos de adelantos importantes económicamente sirve. Para el común de los artistas es un ingreso menor pero es la forma de llegar a la gente hoy. Las plataformas es la forma de consumir música hoy pero no es una solución económica a nada. En la Argentina y para el tipo de artistas argentinos el único y mayor ingreso siguen siendo los shows en vivo, por eso la preocupación y el temor que hay por la reactivación de la industria.

¿Una reflexión final sobre el premio?

Muchas veces me preguntan por qué trabajo con un artista por vez, yo les digo que en mi concepción y mi forma de trabajo, yo estoy en todo el proceso del artista. Desde el planeamiento estratégico de la carrera, pero también estoy en cada ensayo, en cada grabación, en cada nota, en cada show, en cada situación personal desde que se le enferma un hijo, se casa, o tiene que hacer un trámite en el banco, estoy con el artista acompañándolo todo el tiempo. Eso si tenés cinco artistas a la vez, cómo viajás a cinco giras al mismo tiempo, o a cinco notas, o asistís a cinco grabaciones de disco, es muy difícil, entonces prefiero y elegí este método. No digo que el otro esté mal. Pero a mí me dio resultado y también porque al tener artistas grandes me permite eso. Con un Charly García, Illia Kuriaky o Ratones, no necesitar más. Mi concepto de trabajo no es full time sino full live. Dejo la vida por el artista y me entrego mucho y eso también hace que se genere un vínculo de unión, de amor, de mucho amor, es lo que me pasa hoy con Juanse. Yo vivo una intensidad grande con él, somos amigos, compartimos todo, somos socios, compañeros, amigos, estamos en un plan en conjunto hacia adelante, eso se transmite. Y otra cosa que a muchos no les interesa es que yo le doy mucha bola a los fans, tengo fans que me acompañan desde todas épocas con los artistas que trabajé, y me siguen acompañando en distintos proyectos, porque al fan contestarle, contenerlo, dar información, contenerlo, ayudarlo a cumplir su sueño, también es fundamental, esa es mi forma de trabajo y la que me da resultados.