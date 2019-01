Fernando Ramírez tras la aparición paranormal: "Cuando me muestran el video vi a la Negra Sosa"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Ese día le dije al productor que no podía cantar. Hago de muchos artistas y cierro con un homenaje a La Negra Sosa. Y era casi imposible porque se me cortaba la garganta. A las ocho de la noche me inyecté corticoides y comencé a calentar cantando una hora antes. La gente se agolpó en la puerta de la sala y no me salía", explicó Ramírez en exclusiva.

sosa mercedes.jpg



"El productor me dijo que estaba lleno de gente afuera. Se me fue calentando la garganta con la función y cuando llega la parte de Andrea Bocelli y Luciano Pavarotti me doy cuenta que no llegaba, cada vez se me iba gastando más la garganta", añadió.





Embed



"Cuando hice a Cacho Castaña ya no podía. Y cuando empieza la canción fue como que dije: ' Negra, metete vos acá adentro porque ya no puedo más'. Entonces, cuando dije: ' Gracias a la vida', me salió la voz de Mercedes Sosa. La gente me ovacionó, fue emocionante". Y recordó:



"Cuando termino me voy al camarín y mi productor me muestra lo que había filmado y me dice: '¿Pero quién está arriba mirando? Mirá'. Y me muestra el video: vi a la Negra Sosa, con los pómulos y la cara. Después que canté su tema no apareció más. La cara apareció cuando empecé a cantar y desapareció".





"Mi hija nació hace dos semanas en el sanatorio de La Trinidad y ella (Sosa) murió ahí. Yo ya había hecho un posteo hace una semana diciendo Gracias a la vida y ahora esto. Yo soy descreído pero a esto no le encuentro una explicación", finalizó movilizado.