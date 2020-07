Fernando Piaggio le pegó duro a Susana Roccasalvo tras enfrentarse con Lío Pecoraro: "Maldad, burrez..."

Una sorpresiva denuncia de Susana Roccasalvo contra Lío Pecoraro fue expuesta esta semana. La conductora de "Implacables" inició una investigación en la Justicia por una serie de insistentes llamados que recibía en su celular mientras desarrollaba su programa, impidiéndole salir al aire, bajo una denuncia por amenazas y hostigamiento.

Así la Justicia determinó que el número pertenecía al periodista de "Todas las tardes" y él salió a decir su verdad.

“Jamás hubiera creído que eso estaba pasando”, contó el periodista que fue su primera reacción al enterarse de la denuncia. “Susana Roccasalvo entiende que la venían llamando a su teléfono para interrumpir su programa al aire desde un teléfono de identidad privada. Manda a hacer una investigación y salta un número que me pertenece. Claramente la llamé a Susana, tengo la lista, y la he llamado como lo hago con tantísimos colegas estando o no al aire. Idiota sería hacerlo desde mi casa, queriendo ocultar esa identidad, haciendo eso y creyendo que jamás hubiera saltado”, aseveró Lio.

Y este miércoles, Susana salió al aire en "Nosotros a la Mañana" para dar más detalles de la inesperada pelea con su colega y terminó protagonizando un duro cruce con Tomás Dente, que intentó defender a Pecoraro y Roccasalvo lo calló, furiosa, en vivo.

"No te voy a permitir que vengas a cuestionar a la Justicia. La víctima soy yo. No te pongas en sacerdote. Esto es lo que muestra la Justicia. Por respeto a mi hija y a mí, que tanto decís que me querés y respetás, prefiero que te calles la boca", le dijo la animadora al panelista de El Pollo Álvarez.

Al ver esto, y defendiendo a su amigo y compañero de trabajo en "El Run Run del Espectáculo", Fernando Piaggio le pegó duro a Roccasalvo desde su cuenta de Twitter: "Maldad, burrez e inseguridad. Las tres palabras que la definen"

Recordemos que en 2010, Roccasalvo y Piaggio tuvieron un cruce en el programa de chimentos “Minuto a minuto”, en Canal 26, que terminó en una fuerte discusión y la renuncia del panelista en vivo.

