Fernando Lúpiz: "Me perdí el mundial de esgrima que es en octubre en Italia, voy a iniciarle un juicio"

Fernando Lúpiz dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com tras chocar con su moto contra un auto y pasar varios días internado.

"Ya estoy mucho mejor, el accidente lo tuve el 5 de julio y hoy lunes es el tercer día que estoy en mi casa. Estuve nueve días en el Tornú donde me intervinieron de neumotórax y al otro día me derivaron a la clínica IMAC, donde estuve una semana entera, en el cual un día me tuvieron que intervenir dos veces: a la mañana y a la tarde: me abrieron y me metieron cámaras. Las costillas duelen mucho, es muy incómodo el neumotórax. Estoy recuperándome gracias a Dios", comentó el actor en exclusiva. , comentó el actor en exclusiva.

Sobre el accidente, Lúpiz comentó: "Transitaba por la Avenida Álvarez Thomas y un vehículo que transitaba en el mismo sentido que yo, pero por otro carril, dobló delante nuestro. Iba derecho y él dobló en forma asesina, es un norteamericano que trabaja en una empresa argentina, ya tengo todos los datos. Los motoqueros me ayudaron muchísimo".

Y contó que irá hasta las últimas consecuencias con el conductor del otro vehículo y su bronca por no poder estar en el mundial de la disciplina esgrima en octubre.





"Tengo todo para iniciar un juicio. Yo me perdí el mundial de esgrima que es en octubre en Italia, competía en la categoría +60. Me lo voy a perder porque no pienso ir como turista. Ya estaba entrenando para el mundial y no puedo ir y no puedo hacer muchas cosas. Es doloroso y molesto, es terrible. Yo me voy a recuperar y voy a seguir compitiendo para el país", finalizó.