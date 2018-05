Fernando Dente: "No tiene sentido compartir mi intimidad públicamente"

Fernando Dente se encuentra de regreso en la Argentina luego de perfeccionarse como actor en una reconocida escuela de New York y ahora, está próximo a debutar con Aladín... será genial. Entrevistado por Pronto, el intérprete explica por qué no habla de su vida privada. se encuentra de regreso en la Argentina luego de perfeccionarse como actor en una reconocida escuela de New York y ahora, está próximo a debutar con. Entrevistado por, el intérprete explica por qué no habla de su vida privada.

"Estoy muy bien, muy contento, feliz y no voy a decir más. Nunca cuento nada de mi intimidad porque creo que no tiene sentido compartirla públicamente. Me quiero proteger y es una puerta que no quiero abrir después no la podés cerrar", arrancó a contar.

"Cada vez que llega esta pregunta, siento que los actores tenemos que dar explicaciones y en mi vida nunca sentí que tuviera que rendirle cuentas a nadie. No necesité contar nada íntimo para conseguir trabajo y sé que si lo hiciera tendría el doble de seguidores en Instagram y estaría más seguido en las revistas. Pero no es mi interés", agregó.

"No me molesta y entiendo las reglas, pero soy actor y quiero actuar y dirigir. Y demostrar que también se puede laburar en lugares copados sin tener que andar contando ninguna actividad. Siento que hay una necesidad de encasillar y ahora las nuevas generaciones hablan de chiques y ya no hay más género: no se dice ni chicas ni chicos, sino chiques. Me parece fabuloso porque habla de una apertura mental. ¿Por qué tengo que estar soltero o de novio; heterosexual u homosexual; actor o cantante? Me divierte más el misterio y creo que tampoco interesa demasiado mi vida", concluyó Fernando Dente.

