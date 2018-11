Fernando Dente habló por primera vez de su sexualidad: "Soy gay y me siento muy orgulloso"

Luego mantener su vida privada siempre al margen y centrarse en su carrera, Fernando Dente decidió usar su cuenta de Instagram para hablar por primera vez de su sexualidad. "Soy gay y me siento muy orgulloso de quien soy", indicó.





"Hace muchos años que mi sexualidad dejo de ser un "tema" en mi vida. Si bien en algún momento lo fue, sobretodo de chico cuando sentía que algo 'fallaba en mí' por ser distinto ( distinto a lo que pasaba en mi familia, en la tele, en las revistas, etc)", comenzó diciendo el actor, acompañado por varias fotos de cuando era pequeño.





"Desde que decidí empezar a ser honesto con mis sentimientos, en mi vida personal nunca mentí ni tapé ni nada parecido con el tema. Pero en el ámbito publico no fue siempre así", siguió.





"Si bien sigo creyendo absurdo salir a aclarar ciertas cosas (Nadie sale a aclarar que es heterosexual) me empieza a hacer un poco de ruido esto de 'evadir' un tema que es una de las cosas que me definen como la persona que soy y que me gusta mucho ser. Así como me gusta mucho ser argentino, el verde inglés o Madrid", profundizó.





"Siempre guardo en mi intimidad quien pasa o lo que pasa dentro de mis cuatro paredes, y seguramente siga por ese lado porque es como elijo vivir. Pero otra cosa es guardar ahí adentro una parte de quien soy", remarcó.





"Hoy me empieza a hacer ruido que mi elección sexual también quede encerrada ahí cuando no hay nada que proteger o resguardar en quien soy. Por si no se entiende: Soy gay!!! Creo que ya todos lo sabían y sino, ahora lo saben! Y estoy muy orgulloso de ser quien soy porque es el resultado de aceptar mis sentimientos y mis deseos", se sinceró.





"No sé si será la ultima vez que hable de esto públicamente pero estoy seguro que es la primera! Y siento que estoy dando un paso muy bueno para mi personalmente, así que gracias por ser parte de alguna manera. Le dedico este posteo al Fer de 10 años que se sentía fallado, frustrado e incomprendido. Acá estamos baby!! Siendo quienes vinimos a ser, con la felicidad como derecho pero también como deber", finalizó Dente.