Fernando Dente: "El año que viene vuelvo a la tele, mi primer amor"

Fernando Dente es uno de los protagonistas del mega espectácullo "Aladín", que también integran Julieta Nair Calvo, Carlos Belloso y Darío Barassi, entre muchos otros. es uno de los protagonistas del mega espectácullo "", que también integran, entre muchos otros.





El artista dialogó en exclusiva con PrimiciasYa sobre el debut del 6 de julio de esta obra teatral y contó sus sensaciones: "Tengo una ansiedad muy grande, es como cuando sos chico y querés que llegue el lunes para llevar la tarea al colegio. Queremos compartir este show que montamos. Es un año complicado para el ánimo de la gente y saber que tenemos esto para ofrecerle...".





Dente amplió: "Mucha gente ya nos eligió faltando un mes para el estreno, no vemos la hora de darles este momento inolvidable a las familias. Es inmenso el show. Fue mucha la inversión y no solo económica, sino técnica. Se trajeron cosas que no se usaron acá. Es subir la vara".





"Es un crecimiento profesional y personal enorme. Es orgullo, alegría y amor que confiaron en mí para una jugada así, tan grande. El teatro es lo que más me apasiona, es donde desarrollé mi carrera, donde me siento más cómodo. Es mi club", confirmó el hermano de Tomás, el periodista.





Fernando describió lo que se verá sobre las tablas: "Las coreos son tremendas, espectaculares. Muchas veces los actores tenemos que estar a la par de ellos y tenemos que estar afilados. Todo funciona como una máquina perfecta. Hay que tener mucha destreza física, sobre todo en el baile".

"La sala ya tiene una programación de acá a dos años, por eso son 4 semanas. Pero son 40 funciones".

"Después de Aladín voy a hacer una serie en televisión, para acá y para afuera, pero no puedo decir más nada. No es para Netflix. Esto será el año que viene y estará en el cable. Vuelvo al primer amor", finalizó el actor.





Videoentrevista por Juan Pablo Godino - @JuanPabloGodino