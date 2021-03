Fernando Burlando se volvió a encontrar con los caballos tras el grave accidente

A mediados de febrero, Fernando Burlando fue operado de urgencia tras caer del caballo durante un partido de polo.

El abogado sufrió importantes hematomas en un pulmón y la fractura de tres costillas tras la impactante caída en plena actividad deportiva.

“Estoy muy dolido pero bastante bien, me dicen que no me puedo mover y me muevo igual. Me preocupa que hay mucha sangre en los pulmones. Están saturando bajo, al tener tantas fracturas en las costillas, respiro poquito para que no me duela el tórax”, decía Fernando en un audio que le envió al ciclo "Intrusos", América.

Lo cierto es que el domingo, el letrado compartió imágenes del reencuentro con sus caballos en el campo.

"Gran contacto, después del palo!", expresó Burlando en una de las postales con los animales. "Los golpes? Sirven", arengó en otra imagen que subió a Instagram. Se trata de la reaparición del abogado luego de aquel accidente.

