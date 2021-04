Fernando Burlando le respondió a Matías Morla: "El portador del odio parece que es él con este discurso"

Matías Morla rompió el silencio en "TV Nostra", América, luego de la muerte de Diego Maradona, ocurrida el 25 de noviembre pasado a los 60 años.

El letrado apuntó fuerte contra dos de las hijas del Diez y Claudia Villafañe: "Dalma y Gianinna están laceradas por el odio de clase", manifestó en charla con Jorge Rial.

Este martes, Fernando Burlando, abogado de Claudia, habló en "Es por ahí" y cuestionó las palabras utilizadas por su colega.

"No entiendo por qué atacó de esa manera a Claudia, Dalma y Gianinna cuando no debía hacerlo. Están todas sobreseídas. Es una gran mentira que está imputada en una causa de evasión tributaria", precisó.

Y agregó: "Me da la sensación que la nota de este tenor era totalmente innecesaria. Las causas que menciona están terminadas".

"Antes de hacer una aparición de estas características o me llamo a silencio o me voy de viaje. Estos dichos se sabe que no son ciertos, Claudia no tiene causas. Claudia está enojadísima, hablé ayer con ella. No vio la nota pero recibió comentarios. Es como que nunca puede estar en paz", manifestó Burlando.

Y apuntó: "No me hubiese permitido nunca hablar así como salió Matías, hay un ataque muy violento a todas las mujeres que formaron parte de la vida de Diego".

