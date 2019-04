Fernando Burlando le contestó a Griselda Siciliani: "Tiene que hacer la denuncia"

Fernando Burlando estuvo la semana pasada en "Los Ángeles de la mañana", Thelma Fardin y Juan Darthés. estuvo la semana pasada en "Los Ángeles de la mañana", El Trece , y se refirió al caso

Posteriormente a la aparición del letrado en el ciclo de El Trece, la actriz Griselda Siciliani contó luego que recibió distintas amenazas y agresiones luego de mencionar a Darthés y Burlando.

"Cada vez que nombro a Dartés y/o su abogado me llegan mensajes violentos y amenazas horribles por teléfono y por mail ... debe ser casualidad, #miedo", fue uno de los descargos de la intérprete.

Este lunes, en diálogo con Intrusos, Griselda se refirió al delicado asunto: "A través mío quieren disciplinar a todos. Ya cambié el número de teléfono y ahora estoy más tranquila. Pero esta situación es algo medio mafioso que existe", arrancó a decir.

"La idea es adoctrinar para que la próxima que quiera decir algo lo piense mil veces", dijo y aseguró que "me pasa siempre que lo nombro a Darthés". Consultada por si tiene alguna sospecha, dijo: "No sé. Sé que la pasé heavy y no está bueno", añadió, entre otras cosas.

Pero por la tarde, Fernando Burlando recogió el guante y le contestó a Siciliani a través de Incorrectas, ciclo que Moria Casán conduce por América, donde exhortó, a la ex de Adrián Suar realizar la denuncia correspondiente, tras las amenazas recibidas.

"Le recomendaría que frente a una situación de estas características donde hay amenazas, tiene que denunciarlo. No tiene que demorar la situación. Tiene que denunciarlo en la Justicia y llegar a las últimas consecuencias", arrancó a explicar Burlando.

Más tarde, se refirió a las manifestaciones de Griselda, sobre Juan Darthés: "Son ridículas. No encajan con la realidad. Juan no puede ni organizar su vida... Mirá si va a organizar un sistema de adoctrinamiento de gente que sale a atacar a la gente que opina de él", razonó.

"Ojalá no sea nada serio... pero a mí me suena a esta cosa calamitosa de las redes sociales", explicó luego, y se preguntó por qué la actriz no denunció antes estas amenazas.

