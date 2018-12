Fernando Burlando: "Hoy le creo a Juan Darthés"

Fernando Burlando, reconoció que le cree a Juan Darthés. El profesional estuvo en un móvil en el ciclo de Pamela David, "Pamela a la tarde", y afirmó que cree en la palabra del actor. Por primera vez, el abogado, reconoció que le cree aEl profesional estuvo en un móvil en el ciclo de, y afirmó que cree en la palabra del actor.





"En el tema puntual de esta denuncia que tramita en Nicaragua, yo no soy abogado en Nicaragua, ni siquiera estoy matriculado en Nicaragua, no podría actuar. No pudo técnicamente ni legalmente defenderlo", explicó cuando le preguntaron si lo estaba representando legalmente.





Y añadió: "Estas pericias tienen que ver con una decisión inicial de nosotros para saber frente a quién estábamos. Pero técnicamente no puedo trabajar en Nicaragua".





Recordemos que hace 15 días el colectivo de Actrices Argentinas realizaron una conferencia de prensa para informar que la actriz Thelma Fardin denunció penalmente en Nicaragua al actor por el delito de supuesto abuso sexual con acceso carnal. El hecho se habría suscitado en 2009 durante una gira del programa "Patito Feo" del que ambos formaban parte.





Sobre la posibilidad de que vuelva al país, Burlando sostuvo: "Hoy tiene en su vida en Brasil. No me parecería oportuno una vuelta en el corto plazo. Y con su señora está todo muy bien. Seguramente viaje María en algunas horas. Es una pareja consolidada, no hay ningún tipo de conflicto".





David Kavlin que lo llevó al terreno que disparó el fuerte título: "Nadie va a estar contento con esta suerte de destierro. Se trata de eso. Él tiene un único discurso. Me gustarían que sepan lo que significa el destierro para una persona. Para una persona de bien, que ama una tierra y que tiene una vida construida, y donde no le fue mal, el destierro...". Cuando explicaba lo que significa el destierro para un ciudadano, el abogado fue interrumpido porque lo llevó al terreno que disparó el fuerte título:





"Yo no puedo presumir que él es culpable hasta que la Justicia no lo diga. Yo le creo hoy por hoy a Darthés, sí, le creo", disparó.

