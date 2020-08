Fernando Burlando con Estelita: Su top 3 de lugares raros donde hizo el amor con Barby Franco

Los 29 de agosto se celebra en Argentina el "Día del abogado". Y como esas paradojas del destino, Estelita recibió a uno de los más importantes del país: Fernando Burlando.

La reina de las noches de América cerró la programación del canal con una nota que atravesó por muchos temas pero que desnudó la intimidad de la vida sexual de Burlando.

"¿Tuvieron más sexo con Barby en esta cuarentena?", preguntó Estelita. Y Fernando no evadió: "Le damos bien, bastante bien, no saqué cuentas, ¿puntaje? Un 8".

El abogado está de novio con la modelo y panelista Barby Franco, con quien convive desde hace un tiempo y con quien se iba a casar este año.

Fue allí cuando el jurista amplió sobre las fantasías cumplidas con su pareja y dio el top 3 de los lugares más raros donde hizo el amor.

"Es interesante el tema grupal. No sé por qué uno puede negarse. Sobre todo en una cuarentena, empezar la cuarentena... Con Barbarita no incluimos a nadie, no me acuerdo", se expresó.

Y afirmó: "Hemos elegido, sobre todo ella, que es especial para cualquier tipo de situación, pero viste que el hombre se recata un poco más y disfruta lo que ve de su pareja, también hemos elegido lugares muy lindos y raros".

"Pelotero. Metegol, decime si no es raro y doloroso. El tema del metegol fue en una casa nuestra y en el pelotero fue en un lugar que fuimos a ver y terminamos así. Es algo que recomiendo para la salud y la pareja. Tiene un encanto. Toda cuestión nueva retroalimenta, nutre, mejora, emprolija, hace la vida más linda", dijo cuando Estelita le pidió un top 3 que no alcanzó a completar.

