Fernando Burlando: "Me emocionó que Fernando (Báez) quiera ser el nuevo Burlando"

El crimen de Fernando Báez Sosa impactó a toda la Argentina y surgen novedades del caso todos los días.

En las últimas horas, Fernando Burlando, el abogado de la familia Báez Sosa, contó todos los detalles de su primera conversación con la madre del joven asesinado en Villa Gesell.

“Vamos a ver si podemos avanzar sobre las pericias de los teléfonos de los detenidos. Estamos con los plazos para empezar a definir la situación procesal. Vamos a dictar la prisión preventida para todos los detenidos. Ignoramos cuál es el criterio de la fiscalía pero dadas las circunstancias es factible que sea similar al nuestro”, comenzó diciendo el letrado sobre la actualidad de la causa en una entrevista en radiomitre.com.ar.

Consultado por cómo se encuentra la familia de Fernando, Burlando confesó: “Los padres son un verdadero ejemplo. Su preocupación es que se haga justicia. Están con un profundo dolor donde su vida ha cambiado radicalmente y a veces uno los ve sin ánimo de continuar pero estamos tratando de darles respuestas desde nuestro lugar”.

En ese sentido, el abogado fue consultado por la primera conversación que tuvo con los padres. “Yo estaba fuera del país, con mis hijas y Barby. Estaba de vacaciones. Me empezaron a llegar videos de las manifestaciones de Graciela, la mamá de Fernando y de Silvino, el papá. Y me contaron en ese mensaje que el pretexto de su hijo era estudiar derecho y me tenía a mi como referencia de lo que podía ser su futura profesión”, confesó.

Todavía shockeado por esa declaración de la madre, Fernando Burlando agregó: “En lo personal me emocionó muchísimo. Creí, dada las circunstancias que tenía que ofrecerme para dar una mano. En el proyecto de Fernando estaba ni más ni menos que mi apellido. Les dije cuenten conmigo si necesitaban algo que desinteresadamente les daba una mano”.

“La mamá me dijo que Fernando quería ser el nuevo Burlando Báez, que le diga así. Le puse en un mensajito que su hijo iba a estar muchísimo mejor que yo. Él había hablado sobre mí de la madre. Fue muy fuerte para mí. Es un gran honor esto, que una criatura me tome como modelo, es muy gratificante”, dijo, a corazón abierto, en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en la web de Radio Mitre.

“Primero lo vi en video y cada vez que me ve me lo dice. Jamás vi algo igual. Una persona que transmita el dolor que sufre de una manera tan real. Me cuenta anécdotas de Fernando con respecto a lo que él proyectaba con la abogacía, relatos por momentos alegres pero también desgarradores”, afirmó.