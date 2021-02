Fernando Burlando debió ser operado de urgencia por una complicación en sus pulmones

Fernando Burlando debió ser operado de urgencia, luego de haber sufrido una complicación en sus pulmones, consecuencia de la caída que tuvo hace poco menos de dos semanas mientras jugaba al polo.

“Estaba bien, en recuperación. Anteanoche empezó a sentirse mal, no le dio bien la saturación de oxígeno y lo llevaron al Otamendi. Decidieron operarlo ayer de urgencia. Ahora se está sintiendo mejor. Barby Franco lo está acompañando”, contaron hoy en "Intrusos" los periodistas Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

LEER TAMBIÉN: Millonaria donación del Pocho Lavezzi a su ex, Yanina Screpante

Apenas ocurrió la caída, hace diez días, el abogado fue trasladado a un centro médico de La Plata donde el diagnóstico determinó una fractura de los arcos posteriores de la 8va, 9na y 10ma costillas y mínima contusión pulmonar.

“No tengo nada. Me quisieron cortar la casaca y no los dejé, porque volvemos. Estoy impecable”, fue el mensaje que envió a sus compañeros de equipo horas después del accidente.

“Estoy muy dolido pero bastante bien, me dicen que no me puedo mover y me muevo igual. Me preocupa que hay mucha sangre en los pulmones. Están saturando bajo, al tener tantas fracturas en las costillas, respiro poquito para que no me duela el tórax”, había dicho él en su momento a través de un audio que envió a "Intrusos".

LEER TAMBIÉN: Nora Cárpena renunció a "Corte y Confección": "Sabe que Adriana Salgueiro hizo mejor su trabajo y que es más querida"