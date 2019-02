Fernando Burlando: "A Darthés se le ha hecho un escrache como a ningún genocida"

Fernando Burlando volvió a hablar de Juan Darthés, a quien representa en la denuncia por violación que radicó Thelma Fardin en Nicaragua. Este lunes, en diálogo con el ciclo Los Ángeles de la mañana, el letrado reveló que su cliente se siente víctima de un escrache mediático peor que el sufrido por el dictador Jorge Rafael Videla. volvió a hablar dea quien representa en la denuncia por violación que radicóen Nicaragua. Este lunes, en diálogo con el ciclo Los Ángeles de la mañana, el letrado reveló que su cliente se siente víctima de un escrache mediático peor que el sufrido por el dictador

"Voy a hacer una comparación fea, pero a Juan se la ha hecho un escrache como a ningún genocida en el país. Hay una sola denuncia, se lo pasó por la picadora de los medios, lo asesinaron y se tuvo que ir porque era una provocación que él estuviera en la Argentina. ¿A qué genocida le hicimos eso? Fueron presos ¿después de cuánto tiempo?", se preguntó Burlando.

"Tengo un final muy feliz programado para Darthés. Esta causa no creo que pueda prosperar, prácticamente no hay elementos probatorios que avalen las manifestaciones de Thelma. Y por el contrario hay mucha prueba que avala la postura de que Juan no es un perverso, no es un abusador, hay pericias, situaciones", opinó luego.

Luego, habló del posible regreso de Darthés a la televisión: "Dadas las experiencias en la sociedad argentina, no descarto la posibilidad de que, una vez que se solucione todo el tema, él vuelva como el Cid Campeador. La Argentina es un país de oportunidades. Cuanto más calamidad exista, más presencia en los medios", dijo.

