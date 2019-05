Fernanda Vives le respondió a Santillán: "Está procesado por violencia de género y camino a juicio oral"

Daniel "La Tota" Santillán estuvo hoy en "Incorrectas", América, y se refirió a aquel episodio en junio de 2018 cuando quedó detenido por un presunto intento de robo a un comercio. estuvo hoy en, y se refirió a aquel episodio en junio de 2018 cuando quedó detenido por un presunto intento de robo a un comercio.





"Tenía una gran presión familiar y pasé por una depresión. Terminé de trabajar en una cena show. No robé, pedí prestado", dijo el conductor tropical.

"Cuando me agarró los policías le pedía por favor que no me doblen el brazo porque tenía una fractura y me lo doblaron", recordó.





Y cuando le preguntaron sobre la causas que le iniciaron su ex mujer Sol Fiasche, y una empleada doméstica, él dijo que "no estaba procesado".

Fernanda Vives, ex pareja de Santillán, salió al cruce de su testimonio vía Instagram: "Daniel Ricardo Carias (procesado) en la causa de Yanina (empleada doméstica) y Sol Fiasche (ex mujer), entre otras causas, está procesado por violencia de género! Me encantaría sentir el apoyo de todas las mujeres a favor de las víctimas en este procesamiento...!!! Porque ya no son palabras mías o de otras victimas, sino de un Juez...Está procesado camino a juicio oral". Ante esto,, ex pareja de, salió al cruce de su testimonio vía Instagram:

"Por qué seguimos dándole lugar a un violento para que hable de sus victimas? Porque le damos minutos de aire para que vuelva a humillarnos, y que vuelva a infligir violencia a través de sus dichos en contra de las victimas. Aclaró que está no es mi causa, no está procesado por mi, sino por su ex mujer y su ex empleada doméstica...", sostuvo Vives.