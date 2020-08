Fernanda Vives arrojó una explosiva versión: "Flor de la V le pegó una piña en la nariz a su marido porque..."

En la tarde del martes, Fernanda Vives habló con "Intrusos" y, recordando viejas peleas de cuando era vedette, reveló una fuerte versión de una discusión de Florencia de la V con su marido Pablo Goycochea, que la tenía a ella como una supuesta tercera en discordia.

“Yo estaba en Carlos Paz, creo que la obra se llamaba Pijamas, y en la obra de al lado estaba Florencia de la V. Me acuerdo que alguien le había dicho a Florencia que yo salía con Pablo”, comenzó diciendo.

Luego, detalló: “Se armó un quilombo terrible. Después me contaron que ella le había pegado una piña que le había quebrado la nariz o le había hecho sangrar la nariz a Pablo”.

“Le metió una piña y estaban ahí en el teatro, me lo contaron compañeros de ese momento”, agregó sobre aquel episodio.

“Yo quise hablar con Florencia y no pude. No hay ficha que le entre de que yo no tuve nada que ver con Pablo. Hoy no me importa, pero me odia por eso. Yo no sé en qué momento le contaron una historia de amor donde no hubo”, indicó Vives.

Luego, Adrián Pallares dio fe la versión de la exvedette. “Fue en el 2007. Después vino Florencia a hacer El champán las pone mimosas al Tabarís y ahí Fernanda Vives era un nombre que no podía ir. Con Gerardo Sofovich teníamos una lista de gente que no podía entrar”, sostuvo, sobre una “lista negra” de figuras que tenían prohibida la entrada.

“Nunca pude trabajar con Gerardo por eso. ¡Me odiaba!”, cerró, lamentándose, Fernanda Vives.

