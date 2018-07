Fernanda Metilli: "Tengo la presión muy baja: hice los primeros pasos y no podía seguir"

"Chorros" en el Multiteatro porteño. Fernanda Metilli se descompensó el fin de semana apenas comenzó una de las funciones de la comediaen el





La actriz debió ser asistida luego de sentirse mal y no poder seguir con la función. PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Fernanda quien contó lo que le pasó.

Embed Una publicación compartida por fermetilli (@fermetilli) el 18 de Jun de 2018 a las 6:46 PDT







"Me empecé a sentir mal un ratito antes de la función, soy de presión baja y venía con eso. Quise comer un sandwich que me había comprado y no podía. Y bueno, arrancó la función, hice los dos primeros pasos y no pude seguir, me bajó mucho la presión", explicó.

Embed Una publicación compartida por fermetilli (@fermetilli) el 3 de Jul de 2018 a las 8:39 PDT







"Como ya había arranco la función de parte de la producción y dirección decidieron que no la hagamos y que me tomaran la presión", añadió la actriz.





Y cerró: "Por suerte fue ese susto nada más. Me suele pasar y me ha pasado en otros trabajos porque tengo presión muy baja y enseguida donde se me desnivelan los valores me baja mucho la presión. Ayer hicimos función y estuvo genial y hoy tenemos la de prensa, así que vamos con todo".





Marcelo De Bellis, Maxi De La Cruz, Nicolás Scarpino, Ana Acosta, Gonzalo Suárez, Pachi Pancani, Marcelo Mazzarello y Diego Reinhold. El elenco lo completan: