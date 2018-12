Fernanda Iglesias: "Pettinato se masturbaba delante de mí"

Thelma Fardin contra Juan Darthés fue, tal vez, el empujón final que muchas mujeres necesitaron para salir a contar sus historias. Las declaraciones decontrafue, tal vez, el empujón final que muchas mujeres necesitaron para salir a contar sus historias.





Fernanda Iglesias quien sumó una nueva denuncia a la gran colección de acusaciones que pesan sobre las espaldas de Roberto Pettinato. En este caso, fue la periodistaquien sumó una nueva denuncia a la gran colección de acusaciones que pesan sobre las espaldas de

En un móvil que Iglesias le brindó al ciclo Hay que ver, la comunicadora relató su propia experiencia con el músico.

"A mí me pasó una vez. Lo voy a contar por primera vez. Yo entré a un camarín donde estaba Roberto para hablar. Era un tipo simpático, yo lo admiraba y decís ´Está todo bien. Es inteligente, todo´. Pero eso no quiere decir que no te puede tocar, besa el cuello, decirte barbaridades. Una vez en un camarín él se masturbó adelante mío. A él le parecía normal", arrancó a contar.

Y agregó: "No hice nada, me quedé paralizada, me reí nerviosamente como sucede en estos casos. No lo puteé porque lo tenía bastante naturalizado. Después él se quedaba como si nada". ¡Tremendo!

