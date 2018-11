Fernanda Iglesias criticó la postura de Valeria Mazza sobre el feminismo

Valeria Mazza estuvo el domingo en la mesa de Mirtha Legrand y dio su mirada sobre el empoderamiento de las mujeres. estuvo el domingo en la mesa dey dio su mirada sobre el empoderamiento de las mujeres.





Maju Lozano, "Todas las tardes". La modelo ratificó las recientes declaraciones que hizo en el programa de





"No me gusta cuando la mujer, en esta lucha, pierde feminidad. Las mujeres somos distintas. Creo en la lucha por la no desigualdad, pero no en ocupar los mismos lugares que los hombres porque no somos iguales", dijo Valeria.





"La mujer pierde feminidad en esta lucha por la no desigualdad", reiteró en el ciclo de la diva del Trece.





Fernanda Iglesias le envió un contundente mensaje, arrobándola en Twitter: "Hola Valeria, el feminismo es el movimiento que defiende los derechos de las mujeres. Somos feministas y usamos tacos. Quedate tranquila que no tiene nada que ver. Podés defender al género y seguir maquillándote", indicó la panelista de "Los Especialistas del Show". Hasta el momento, Mazza no le respondió. Tras estas declaraciones,le envió un contundente mensaje, arrobándola enindicó la panelista de. Hasta el momento, Mazza no le respondió.