Fernanda Iglesias: "Al principio sentí un ataque, después me di cuenta que es parte de su show y me relajé"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25

Gladys "La Bomba" Tucumana y Fernanda Iglesias se cruzaron fuerte al aire el miércoles en "Los especialistas del show", El Trece.





"¿Por qué criticaste a todo el mundo? Me pareció muy fuerte, me sorprendió", fue la pregunta que Iglesias le hizo a la cantante tropical y desató el tenso ida y vuelta entre las dos.





PrimiciasYa.com se contactó primero con Gladys quien explicó sobre lo ocurrido: "La verdad que no me interesa hablar de ella (por Fernanda Iglesias). Fue algo que se dio ahí y no sé por qué. Ella siempre es metida y siempre tiene como mala leche. No me gusta eso, me cae mal, no tengo por qué soportar que nadie me quiera apurar, no me gusta". se contactó primero conquien explicó sobre lo ocurrido:

Y argumentó: "No me interesa discutir con una persona que no es nadie en mi vida y no me importa. Fue un exabrupto que no va a volver a ocurrir de mi parte. No quiero venir a renegar, quiero venir a ser yo. Si me molestan claro que soy contestativa. Pero si son todos normales, bien... ¿Por qué tengo que ser una loca? No soy una loca".