Fer Vázquez habló de su accidente: "Cuando la médica me dijo que iba a volver a caminar lloré"

Fer Vázquez, cantante de "Rombai", recordó cómo fue el terrible accidente vial que tuvo en Miami, cuando el auto donde viajaba con amigos chocó.

“Había salido con amigos. Lo último que me acuerdo es estar saliendo de dónde estábamos, subirme al auto. Pero un auto pasa en rojo y nos intercepta, nos choca y nos damos con una columna. Yo que iba atrás fue raro”, aclaró el cantante de "Rombai" el viernes en "LAM".

Y agregó: “Yo digo que igual fue una bendición porque me podría haber agarrado el ojo, por ejemplo, y me quedaba sin ver. Fue una desgracia con gracia, como me gusta decirle”.

Fer, que dio positivo de covid internado pese a estar vacunado, relató las serias lesiones óseas que sufrió por el impacto y que seguirá bajo tratamiento para recuperarse por completo.

“No entendía bien cuando me desperté. Estaba preocupado por mis amigos y estaba preocupado por si iba a poder caminar. No reaccionaba. Sentía las piernas pero no las podía mover. Le pregunté a una doctora si iba a volver a caminar y me hicieron unos análisis y fueron los cinco minutos más largos de mi vida”, indicó conmovido sobre ese dramático momento.

“Cuando me dijo que sí fue el momento en que más lloré en el hospital. Lloré y lloré largo, pero no fue de dolor. Fue sentir una bendición que no pasa nada, que son unos meses de recuperación", finalizó.