Fer Metilli contó cómo es convivir por primera vez con Rada y confesó: "No pensamos en casarnos ni tener un hije"

Fer Metilli participó de un live de Instagram con PrimiciasYa.com y habló, entre otras cuestiones, de su relación amorosa con el comediante, Rada, que ya lleva seis años aunque tuvieron una crisis en 2019.

La standapera reveló que es la primera vez que conviven debido a la pandemia por coronavirus y resaltó que con su pareja son muy compañeros. También resaltó que en el vinculo predomina el amor y la confianza.

Al ser consultada sobre lo que más extraña en este momento particular que se vive en todo el mundo, dijo: "Extraño mucho a mi familia, a mis viejos no lo veo desde mitad de febrero. Y aunque pudiera ir a verlos, me da mucho miedo de trasladar tal vez el virus. Extraño las amistades, las juntadas y reírse con amigos".

Luego, entrando de lleno a su relación con Rada, señaló: "Somos normales, no es que todo el tiempo estamos haciendo payasadas porque seríamos insoportables. Tenemos nuestros momentos de soledad, por suerte tenemos una casa grande y nuestros espacios para hacer nuestras cosas. Nos respetamos mucho los momentos de tristeza de cada uno y tratamos de apoyarnos uno al otro, pero si hay que pasar la tristeza se la transita, no la esquivamos. Hasta ahora vamos muy bien, son nuestros primeros cuatro meses de convivencia. Nosotros no convivíamos y convivimos por esta situación. Por suerte va muy bien. Igual obvio hemos tenido nuestras peleas, como todo el mundo".

Luego contó cómo llevan el orden de la casa: "Yo soy un desorden total y él es mucho orden. A mi me encanta ordenar el día que hay que ordenar. Yo ordeno pero al minuto ya puede estar todo desordenado. En cambio Agus en muy metódico, como que cada cosa tiene su lugar. Ponemos un equilibrio entre los dos, él acepta que hay más cosas en la casa y yo acepto que él es súper ordenado".

Y remarcó: "La cuarentena es mejor pasarla acompañada con él. Tengo amigas que la están pasando sola y es muy duro para ellas. Se necesita tocar a alguien, compartir el desayuno con alguien, así que yo prefiero acompañada que estar sola".

Por último, al ser consultada sobre se habla de casamiento o de tener un hijo juntos, confesó: "No por ahora no, yo nunca tuve el deseo de ser madre y respetamos mucho eso. Obvio si lo pienso y deseo es con Agus la persona que me gustaría tener un hijo. Pero por el momento no pensamos en casarnos ni tener un hije".

"En seis años de noviazgo, con un corte en el medio, recién ahora convivimos así que tenemos mucho aún para conocernos", cerró Metilli.

Fernanda Metilli y Rada hacen "En Casa Miento"

Todos los sábados a las 21.00 horas, se presenta: "En Casa Miento", una experiencia por streaming en vivo. Ésta innovadora propuesta que cuenta con dramaturgia y dirección de Nacho De Santis y Sebastián Suñé, surge a raíz de los tiempos que nos tocan atravesar a causa de la pandemia y que obligó a los artistas a reinventarse.

"En Casa Miento" intenta recuperar la experiencia teatral tanto para el público como para el equipo creativo, ya que no es teatro grabado y de ésta manera nos acerca el vértigo del vivo, desarrollándose cada obra a tiempo real.

Fernanda Metilli, Agustín Aristarán (Rada), Carola Reyna, Boy Olmi, Diego Gentile, Javier Marra, Tamara Garzón, Gustavo Pardi, Gustavo Garzón, Berenice Gandullo y Esteban Masturini conforman el elenco elegido especialmente a partir de su convivencia en el período que transitamos en esta pandemia. Serán los encargados de contar una historia única que se desarrolla en su espacio real y en un tiempo concreto, sin edición. Los espectadores serán testigos de aquello que ocurre en el espacio y que es capturado mediante diferentes dispositivos electrónicos.

Tomando como puntapié el casamiento de Sil y Hernán, "En Casa Miento" nos ofrece cada mes una obra distinta que se repite cada sábado y sólo por cuatro únicas funciones.

Las entradas se encuentran a la venta por Alternativa Teatral y tienen un costo de $350 pesos.-

