Fernando Dente reveló cómo fue la conversación que tuvo con su mamá el día que le confesó que no era hijo del padre que lo había criado sino que su progenitor era un cura. El actor contó que veía que su mamá no estaba enamorada de su supuesto padre y fue allí cuando -un domingo a la tarde- le reveló la verdad de su origen. reveló cómo fue la conversación que tuvo con su mamá el día que le confesó que no era hijo del padre que lo había criado sino que su progenitor era un cura. El actor contó que veía que su mamá no estaba enamorada de su supuesto padre y fue allí cuando -un domingo a la tarde- le reveló la verdad de su origen.





"Fue una epifanía, se lo fui descubriendo no sé por qué", dijo Fer y afirmó que nunca lo juzgó, sino todo lo contrario le pareció "espectacular" y le sirvió para acercarse a la pareja de su madre, que asegura que nunca le confesó esto y no sabe si lo supo antes de morir.





"Yo no lo elegí que fuera cura, mi mamá se enamoró de un cura; una genia, una ídola, en el momento que me lo dijo me pareció fascinante. Ahí viene todo el cuestionamiento social de una relación extramatrimonial, un cura, y no son dos personas que se enamoraron y decidieron vivir esa historia de amor, mi mamá por algo no aborto", dijo.





Dentepadre.jpg





"Mis papás hicieron lo mejor que pudieron, yo vi como se fueron enfermando y se murieron. Mi papá tuvo hepatitis y mi mamá dos cánceres que la fulminaron... había una cosa en guardar las cosas que hace mal. Yo perdí a mi mamá a los 19 y a mi papá a los 23 y si yo no aprendo algo de eso soy un tarado", reflexionó el actor. "Yo no tengo por qué cargar una mochila en la que no tomé ningún tipo de decisión, yo nací", añadió.





Fer además contó que no quiso preguntar mucho más ya que, cuando se enteró del romance de su madre, ella seguía casada con quien él creyó siempre que era su padre. "A mi papá nunca le conté, mis hermanos se enteraron hace dos años... mi mamá me había pedido que no cuente nada", reveló.





Contó que a su padre biológico lo conoció y lo vio un par de veces, como hace 11 años, "jamás tuve un tema de juzgarlo o endemonizarlo. Yo entiendo lo difícil que fue la situación, ni entra en tela de juicio cómo es él o su familia", dijo.





"Me eligieron el nombre mi hermanos, porque el mejor amigo de uno de ellos era Fernando", sumó sobre su nombre que es el mismo que tiene su padre biológico. Pese a esto, el actor aseguró que para él su padre es quien lo crió.





"Yo soy huérfano porque mi papá y mi mamá murieron. No es lo mismo, son lugares irremplazables", agregó.