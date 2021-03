Felipe Pettinato habló tras sufrir un brote psiquiátrico y dijo que su ex le fue infiel con el ex de su hermana Tamara

A tres semanas de haber sufrido un brote psiquiátrico, Felipe Pettinato rompió el silencio.

El joven había sido internado en el Hospital Pirovano luego de, según trascendió, haber agredido a su hermana, Tamara Pettinato, y a su madre, Cecilia Dutelli.

Felipe, quien aún desde el hospital, dialogó con Ángel de Brito y contó una versión totalmente diferente. "Él me dijo 'por suerte estoy mejor. No me interesa que me defiendan en un tribunal personas que no me defienden en la vida'", comenzó.

Y agregó, polémico: "Mi exmujer, Sofía Colasante, me fue infiel, desde 2017 a 2020, con Martín Moyano, el ex de mi hermana Tamara y el padre de mi sobrino. Estoy enojado por la salud de mi hija. Está en manos de gente nefasta. Estoy internado voluntariamente y pasándola excelente".

Además, Pettinato sostuvo que tiene grabaciones de su ex mujer en las que ella aparece "dando lujos de detalles de la perversión" de la supuesta relación extramatrimonial.

"Yo solo tengo relación buena y presencial con mi hermana Tamara. Estoy bien, en la internación. Este es mi segundo hogar. Voy a ir a juicio contra mi exmujer (por la tenencia de la hija), lo voy a ganar e iré por quienes me hicieron tanto daño. Te lo juro por Juanita Michela. Con la única que tengo relación es con Tamara. Los demás son unos cobardes y mercenarios", concluyó.

