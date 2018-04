Felipe Pettinato defendió a su padre y reveló: "Si alguien acosó a Josefina Pouso en aquel entonces ¡fui yo!"

quedó en el ojo de la tormenta luego de que varias mujeres que trabajaron con él lo acusaran de haber tenido comportamientos inapropiados para con ellas.

Algunas de sus ex compañeras suyas que lo denunciaron fueron: Señorita Bimbo, la periodista Fiorella Sargenti, Emilia Claudeville, Karina Mazzocco, Mariela "La Chipi" Anchipi, Romina Pereiro, Julieta Ortega y una de las últimas fue Josefina Pouso.

"Es un cobarde. Es un señor que jamás va a venir de frente con las mujeres que denigró. Deje de decir pavadas y dar notas para que vean sus programas. Nadie lo va a hacer porque es una porquería de persona. Un ser espantoso", declaró Pouso en "Pamela a la tarde".

"Son muchos años que una carga con todo esto. No es una persona, es una cosa hablando libremente, diciendo que somos un virus. El es una porquería. Nos duele porque nos hizo mierda", remarcó la panelista que saltó a la popularidad como compañera de Pettinato en "Un mundo perfecto" (2009-10).

Lo cierto es que por primera vez, el hijo del animador, Felipe Pettinato, salió a defender a su papá y arrojó una fuerte revelación: "Si alguien acosó a Josefina en aquel entonces ¡fui yo!", declaró.

A continuación, la carta que le envió Felipe a PrimiciasYa.com sobre el tema:

"Soy el único que siempre dijo la verdad acerca de mi papá. Así eso pudiese afectar a toda mi familia, yo voy a defender mi verdad y lo que creo justo siempre.

No indagué demasiado sobre el tema, por la profunda angustia que éste me genera. E igualmente no me corresponde defender de nada al Lord R.P., y muchísimo menos justificar o intentar minimizar hechos de tan repugnantes y destructivos, como lo es el acoso; ya sea laboral o sexual.

Desde que tengo memoria viví defendiendo a capa y espada al cien por ciento inocente Michael Jackson... y ahora esto, respecto a mi propio padre... Me dolió sobremanera, especialmente porque yo soy el hijo que más trabajó con él y para él. Así que sé cómo son las cosas.

Pero creo fervientemente en que la Justicia "resolverá" (en la medida que sea posible revertir los daños) todo éste conflicto.

Y pongo las manos en el fuego al AFIRMAR que Roberto será total y completamente sobreseído ante la Justicia, a la cual él tuvo que acudir ante tantas injurias y calumnias... Pero como le pasó al Rey del Pop; poco importa un veredicto o indemnización, cuando ya te arruinaron de tal manera.

Las acusaciones (mal llamadas "denuncias"), que mi padre Roberto recibió durante éste intenso último tiempo, lo tienen devastado (o eso es lo que YO percibo) cuando puedo conversar unos minutos con él sin que le dé crisis de angustia o de ansiedad...

Roberto viene de la vieja escuela televisiva, dónde los más grandes humoristas impusieron en nuestra cultura y campo de entrenamiento, el hecho de cosificar a la mujer.

Y... Seamos sensatos... Pettinato siempre hizo probablemente el mejor HUMOR NEGRO del país, Roberto jamás se declaró como un buen samaritano, de hecho creo que está orgulloso de no serlo jaja... pero bueno... si hablamos de Marcelo Tinelli, "El Baile del Caño", "El Strip Dance" y las violentas y denigrantes "cámaras ocultas"; son estereotipos que lamentablemente siguen muy vigentes en nuestra cultura...

¿Josefina Pouso? Fue una gran sorpresa para mí... Es talentosa, fuerte y hasta buena madre... Pero muy honestamente me pregunto ¿¿¿Por qué no me denunció a mí (FELIPE PETTINATO)??? Siendo que fui su compañero de trabajo en el aquel fino Late Night Show hecho por mi padre en 2010...

Y les puedo asegurar, con considerable arrepentimiento (y con disculpas más que aceptadas de su parte)... Puedo asegura que si alguien la "acosó" en aquel entonces ¡¡¡FUI YO!!!

Pasábamos tanto tiempo juntos. La polémica producción simplemente le planteó un papel erótico, el cual ella aceptó y creo que (con mucho temple quizá) lo hizo como una profesional...

Pero me encantaría que cuente detalles, como por ejemplo... Que yo la esperaba en SU camarín, mucho antes de que ella llegase al canal. Sentía un fuerte amor platónico hacia ella, y pasábamos demasiado tiempo juntos... Nos hicimos buenos amigos...

Pero JAMÁS vi un comportamiento agresivo de índole sexual de mi padre hacia ella. Hace ya 8 años atrás, yo efectivamente me comporté de manera invasora o quizá lasciva para con ella y le pido disculpas, estaba aprendiendo a amar...

Aunque todos mis allegados me insistan una y otra vez con "¡¡¡QUE NO ME META EN EL ASUNTO PORQUE EMPEORARÍA LAS COSAS O YO TERMINARÍA SALIENDO HERIDO!!!" Y por más distanciados que estemos actualmente con Roberto, es y siempre será mi viejo... y yo soy una buena persona, que ama; por eso salgo a poner el pecho.

Al menos en éste caso del cual poco escuché testimonios, pero pude vivir al lado de Pouso cada día de trabajo, desde que la contrataron hasta que la echaron. Hoy intentaré conversar con ella.

Fui yo, no le peguen más a mi tutor... por favor. Quiero que siga haciéndonos reír, reflexionar, quiero que escriba 10 libros más, y discos y... Se merece que al menos un familiar, o un amigo; cuente "el lado B". Gracias".