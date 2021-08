Felipe Fort también dio su veredicto sobre la baja de Virginia Gallardo a la serie de Ricardo

Desde Miami, Martita Fort habló hace unos días de la decisión de Virginia Gallardo de no formar parte de la serie que se está gestando sobre la vida del fallecido Ricardo Fort.

En "Intrusos", América, la panelista explicó por qué no quiere aparecer en la serie del chocolatero, quien fue su pareja, y que falleció en noviembre de 2013.

"Esto no es personal. Esta persona no lo conoció a Ricardo, no deja de ser un negocio para esa persona", indicó Virginia.

"¿De qué voy a tener miedo? Esto era real, más allá de lo que la gente pueda opinar. Las cosas que yo he hecho para cuidarlo. Yo estoy acá, no necesito que muestren nada que me dejen bien parada. Sé lo que vivimos. A Ricardo lo quería y lo conocí en un momento de mi vida que me hizo bien. Para mí era una familia, estaba sola en Buenos Aires", argumentó.

La hija de Ricardo luego habló al respecto desde las redes sociales ante la consulta de sus seguidores de si está de acuerdo con la serie que se va a hacer de su papá.

A lo que aseguró: "Sí, muy. Estamos quienes realmente tenemos que estar... además, cuando vuelva voy a estar a full con los ensayos para que salga todo perfecto".

Y detrás de esa pregunta, sus fans quisieron saber si había escuchado lo que dijo Virginia de su no participación en la serie. "Sí, no estoy de acuerdo pero es su elección", comentó la joven.

En esa sintonía, Felipe Fort fue consultado sobre su opinión de la baja de Gallardo en la historia de su papá, y el joven fue contundente en su respuesta: "Irrelevante", lanzó con un emoji de brazos levantados.