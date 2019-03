Felipe Colombo: "Acepté estar en el 'Bailando 2019' porque..."

Felipe Colombo es otra de las figuras que se suman a "Bailando 2019". Este miércoles 27 el joven actor firmó su contrato con los productores estrellas del ciclo de El Trece, Federico Hoppe y Pablo Prada. es otra de las figuras que se suman a. Este miércoles 27 el joven actor firmó su contrato con los productores estrellas del ciclo de





El nuevo desafío de Felipe se suma a los ensayos (ya comenzados) de "Camarera", su nuevo protagónico en avenida Corrientes del afamado musical de Broadway junto a Josefina Scaglione, Maida Andrenacci, Natalia Cociuffo, Guido Balzaretti y gran elenco.





En diálogo con PrimiciasYa.com, Colombo contó por qué acepto estar en el ciclo de Marcelo Tinelli: "Me estoy empezando a preparar mentalmente y físicamente para agarrar estado. Estuvimos haciendo unas rondas de conocimiento con algunos ritmos para ver cómo se mueve el cuerpo o cómo se siente, estoy muy contento y me encanta bailar. Es algo que me da mucha felicidad siempre, desde chico y a veces se me olvida porque uno no ejerce la danza constantemente. Pero bailar, hacer una coreo y preparar un ritmo es algo que me da vitalidad. Amo hacerlo".

Y agregó: "Lo descubrí un poco el año pasado cuando bailé la salsa de a tres con Flor y la pasé tan bien, que es una de las razones por las cuales acepté estar este año. Yo estoy muy sorprendido y honrado por la convocatoria, es algo que es muy importante".





"Me da mucha curiosidad y también vértigo el estar en un programa así, pero sobre todo creo que se puede disfrutar y aprender mucho de esta experiencia en un reality tan exitoso. Las ganas de participar y bailar están. Tengo el apoyo de mi familia y amigos que es la parte más importante para estar anclado a tierra de todo lo que vendrá", destacó Colombo. destacó Colombo.





Felipe estaría muy cerca de confirmar que hará dupla en la pista nada más ni nada menos que con Stefania Roitman, la actual pareja de Gastón Soffritti.

Por otro lado, se refirió a la obra de teatro que tendrá su estreno oficial el 17 de abril en el Metropolitan Sura y contará con un equipo creativo totalmente femenino: "Con 'Camarera' estamos trabajando muchísimo, con gran esfuerzo ya estamos a mitad de proceso. Toda la gente del equipo es talentosísima y de mucha experiencia en un equipo de muy alto nivel. Habrá una gran puesta en escena en la que se trabaja de lunes a sábados. Es un espectáculo bellísimo y muy delicado, la temática es muy intensa e interesante", indicó.





La obra cuenta la historia de Gina, una camarera en una relación abusiva con su esposo Edu. Cuando Gina queda embarazada inesperadamente, comienza un romance con su ginecólogo, el Doctor. Buscando salidas, ella ve un concurso de pastelería y su gran premio como su oportunidad.





Sobre su personaje, Colombo señaló: "Para mí es un personaje difícil para hacer, es un personaje muy oscuro en un punto porque hay mucha agresión. Es el marido maltratador, golpeador de la protagonista y conectar con ese tipo de energía con algún grado de verosimilitud para que funciones, no es fácil. Creo que con la directora y el productor estamos encontrando el punto justo para que el personaje sea lo que tiene que ser. Es algo muy complejo para mí encontrar ese punto porque lo estoy juzgando todo el tiempo. Pero es interesante para trabajarlo a nivel actoral para ponerlo en juego".





Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino